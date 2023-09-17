Kestel ilçesinde çimento fabrikasının yanında TEİAŞ'a ait aktarma merkezinin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 helikopter ve çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesinde saat 17.30 sıralarında çimento fabrikasının yanında TEİAŞ'a ait aktarma merkezinin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve çok sayıda orman ve itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. - BURSA