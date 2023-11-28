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Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik Hayatını Kaybetti

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Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiftik'in cenazesi yarın defnedilecek.

Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik 63 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa Kastamonu Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Tiftik geçtiğimiz yıl pankreas kanseri ameliyatı olmuş, tedavisi hastanede devam ediyordu. Tiftik, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bursa'da ilçe belediye başkanları da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. İsmail Tiftik'in cenazesinin yarın Dikkaldırım Mihraplı Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaaddinbey Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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