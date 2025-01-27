Bursa depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Bektaş açıkladı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği tarafından depremle ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Bursa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremin, beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'UN DEĞİL BURSA'NIN RİSKİ ARTTI"

Meydana gelen depremin İstanbul için bir tehdit barındırmadığını belirten Bektaş, "1999 depremi sonrası kuzey anadolu fayı kolunda Gemlik Körfezi, Manyas hattındaki sismik arttı. Bursa'yı sadece 1855'de meydana gelen depremler ve 7'den büyük deprem üreten fay segmenti tehdit etmiyor, bilinen ve bilinmeyen pek çok fay tehdit ediyor. Çevre fayların deprem parametreleri de belirsiz olduğundan Bursa için deprem tehlikesinde bir artış olmuştur" ifadelerini kullandı.