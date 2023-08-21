Bursa'da Yakıtı Biten Motosikleti İtme Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yakıtı biten motosikletini iterek götüren iki kişi, tırın çarpmasıyla savruldu. Kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bursa'da yakıtı biten motosikletini arkadaşıyla birlikte iterek götüren iki kişi, tırın çarpmasıyla savruldu. Kaza sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde arkadaşıyla birlikte motosikletiyle seyir halinde olan A.E.U aracının yakıtı bitince inmek zorunda kaldı. Motosikleti iterek götürmek zorunda kalan Ali Ege U. ve arkadaşı Mustafa Y. karanlık yolda gelen tırın çarpmasıyla savruldu. Kazayı duyan çevredekiler hızla iki arkadaşın yardımına koşarken, durumda sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı arkadaşların İznik Devlet Hastanedeki tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri de olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA