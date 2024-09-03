Bursa'da hayaller ve meslekler: Kimi gerçekleştirdi, kimi vazgeçti!

Haberler.com, Bursa sokaklarında vatandaşlara 'Küçükken hayalinizdeki meslek neydi ve şu an hangi mesleği yapıyorsunuz?' sorusunu sordu. Aldıkları cevaplar oldukça çeşitliydi. Kimi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, kimi ise hayatın zorlukları karşısında hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldığını ifade etti.

Haberler.com olarak Bursa sokaklarında vatandaşlara "Küçükken hayalinizdeki meslek neydi ve şu an hangi mesleği yapıyorsunuz?" sorusunu yönelttik. Cevaplar oldukça çeşitliydi. Kimileri hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, kimileri de hayatın zorlukları karşısında hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"HAYALİMDEKİ MESLEĞİ YAPIYORUM"

Bir vatandaş, "Gardiyan olmak istiyordum ve gardiyan oldum." derken, bir diğeri "Akaryakıt istasyonunda çalışıyorum, küçükken tarih öğretmeni olmak istiyordum, içimde ukde kaldı, hala tarih araştırıyorum." diyerek hayallerine ne kadar bağlı olduğunu anlattı. Bir vatandaş ise "Fabrikalara girmek istiyorum ama beni almıyorlar." diyerek iş bulmanın zorluklarından bahsetti.

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"HAYALİM YOKTU, ANCAK ÇALIŞIYORUM"

Çocukken hayal kurma imkanı olmayanlar da vardı. Bir vatandaş, "Köyde büyüdüm, bir meslek hayalim yoktu ama şu an tornacıyım." dedi. Bir başkası ise "Hayalim okumaktı ama okuyamadım." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Görüldüğü gibi, Bursa halkı arasında hayallerini gerçekleştiren de var, yaşam şartlarına uyum sağlayan da. Ancak hepsinin ortak noktası, yaşam mücadelesini sürdürmek.