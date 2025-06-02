Bursa'da Üniversite Öğrencisi Emirhan Şahin Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da Üniversite Öğrencisi Emirhan Şahin Evinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Şahin, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, üniversite öğrencisi Emirhan Şahin (23) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Şahin'in epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Emirhan Şahin, tarımsal üretim ve bitki koruma ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada staj yapmak üzere 3 ay önce Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi. Şahin, sabah staj yaptığı fabrikaya gitmeyince, arkadaşları kendisini telefonla aradı. Telefonu açan olmayınca, arkadaşları Şahin'in komşularına haber verdi. Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı binanın alt katındaki dairede yaşayan Emirhan Şahin'e, komşuları da ulaşamayınca, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılan daireye giren ekipler, Şahin'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, epilepsi hastası olduğu öğrenilen Şahin'in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan Şahin'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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