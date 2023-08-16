Bursa'da traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Şahinyurdu köyü yakınlarında bir traktör şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü olan Ömer Derviş hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.