Bursa'da traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Şahinyurdu köyü yakınlarında bir traktör şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü olan Ömer Derviş hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Derviş (59) idaresindeki traktör, ilçeye bağlı Şahinyurdu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derviş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Derviş'in cesedi, incelemelerin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kazım Bulut - Yaşam