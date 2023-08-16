Bursa'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü.