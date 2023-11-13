Bursa'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Bursa'da bir sürücü motosikletinin arkasına plastik kasalar bağlayıp tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

Tehlikeli yolculuk kamerada: Motosikletin arkasına kasaları bağlayarak seyretti

BURSA - Bursa'da bir sürücü motosikletinin arkasına plastik kasalar bağlayıp yolculuk yaptı. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, iki tekerlekli aracının arkasına plastik kasaları bağlayıp trafiği çıktı. Kendi canını bile hiçe sayan motosiklet sürücüsü yolculuğuna dakikalarca devam etti. Tehlikeli yolculuk trafikteki vatandaşların kamerasına yansırken, o anları bazı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.