Bursa'da Sonbahar Güzellikleri Dronla Görüntülendi

İnegöl ilçesindeki meyve bahçeleri sonbaharın etkisiyle sarı ve yeşil tonlarına büründü. Dronla çekilen görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifinden yansıdı.

BURSA'da sonbahar renkleri ile güzel görüntüler oluştu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen İnegöl ilçesindeki meyve bahçeleri dronla görüntülendi.

İnegöl ilçesi, sonbaharın gelmesi ile sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla görüntülendi. Uludağ'ın eteklerindeki, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmayan görüntüler, fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
