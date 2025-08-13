Bursa'da Perseid Meteor Yağmuru Coşkusu

BURSA'da gökyüzü tutkunları, yılın en görkemli meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurunu kentin yüksek bölgeleri ve sahil kesimlerinden izledi.

2025 Gök Olayları Yıllığı'na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor. Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor. Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu görsel şöleni izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kısa süreli gözlem yaptı, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla gelerek gece boyunca meteor yağmurunu izlemek için hazırlandı.