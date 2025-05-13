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Bursa'da Otomobillerle Romantik Evlilik Teklifi

Bursa'da Otomobillerle Romantik Evlilik Teklifi
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Bursa'da otomobil tutkunu Mehmet G., kız arkadaşı Gülsüm A.'ya sürpriz bir evlilik teklifi yaparak arkadaşlarına ait 8 otomobili yan yana dizip kaputlarına 'Benimle evlenir misin' yazdı. Özel bir atmosferde gerçekleşen teklif, sosyal medyada ilgi gördü.

BURSA'da, Mehmet G. (26), arkadaşlarına ait aynı marka ve model 8 otomobili, otoparkta yan yana sıralayıp kaputlarına hecelere ayırdığı 'Benimle evlenir misin' yazısı yazarak kız arkadaşı Gülsüm A.'ya (24) evlilik teklif etti. O anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan otomobil tutkunu Mehmet G., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Gülsüm A.'ya özel bir evlilik teklifi planladı. Mehmet G., arkadaşlarına ait aynı marka ve model otomobilleri, Atıcılar Mahallesi'ndeki otoparkta bir araya getirdi. 8 otomobili yan yana sıralayan Mehmet G., büyük kağıtlara heceleyerek yazdırdığı 'Benimle evlenir misin' yazısını, otomobillerin açık olan ön kaputlarının üzerine yapıştırdı. Kırmızı halı ve çiçeklerle süslettiği yoldan, kız arkadaşını elinden tutarak otoparka getiren ve otomobillerden yükselen şarkı eşliğinde evlilik teklif eden Mehmet G., Gülsüm A.'dan 'Evet' yanıtını aldı. Çift, otomobillerin önünde dans ederken, arkadaşları da alkışlar ve ıslıklarla tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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