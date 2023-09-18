Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına helikopter müdahalesi görüntülendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan hummalı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına helikopterin havadan müdahalesi görüntülendi

Bursa Çimento yanındaki ormanlık alandaki yangın dün 17.00 sıralarında başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alanda birçok noktaya sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 2 helikopter, 4 arazöz, 4 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı ve itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da çalışmaları bölgede takip etti. Ekiplerin başarılı çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Ormana ait yangın söndürme helikopterlerinin havadan müdahalesi yangının söndürülmesinde önemli rol oynadı. O anlar da helikopter kamerasına yansıdı. - BURSA