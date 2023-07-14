Bursa'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Emir Maral (27) idaresindeki motosiklet, İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Maral, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.