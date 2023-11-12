Bursa'da İş Merkezindeki Yangın Tamamen Söndürüldü

Bursa'da dün gece meydana gelen iş merkezindeki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Dün geceden beri 33 araç 130 personel ile müdahale edilen yangın tamamen söndürülürken, hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Yangın, gece 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı iş merkezinin zemin katındaki kafede meydana geldi. Kafede çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına, toplamda 33 araç ve 130 itfaiye eri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları da sabahın ilk ışıklarıyla sonlandırıldı.

Yangının boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

İş merkezinde gece çalışanın olmaması, büyük facianın önüne geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangının boyutu da gözler önüne serildi. Dron ile çekilen görüntülerde binanın birçok ofisinin kullanılamaz halde olduğu görüntülendi. Yangın sırasında bina önünde park halinde bulunan 2 araç yanarak hurdaya döndü.

Yangının çıkış sebebi yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak. - BURSA