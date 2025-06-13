Bursa'da Geleneksel Düğün Adetleri Canlandırıldı

Bursa'da Geleneksel Düğün Adetleri Canlandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesinde, yöresel kıyafetler ve geleneksel oyunlarla süslenen kına gecesi ve düğün töreninde, damat at sırtında gezdirilirken, gelin de düğün alayına katıldı. Etkinlikler, uzun yıllardır süregelen geleneksel düğün ritüelleriyle gerçekleştirildi.

BURSA'nın Keles ilçesinde yöresel kıyafetler, geleneksel oyunlar ve türkülerle, geleneksel düğün adetleri yaşatıldı. Düğünden bir gün önce gerçekleştirilen kına gecesinde damat eğlencesi yapılırken, düğün günü ise gelin at üstünde mahallede gezdirildi.

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in Dedeler Mahallesi'nde; uzun yıllardır süregelen geleneksel düğün ritüelleri, kent merkezinde yaşayan İlknur ve Furkan Keskin çiftinin kına ve düğün törenlerinde yeniden hayat buldu. 8 Haziran'da başlayan etkinliklerde, damadın başına karton ve bezden hazırlanan 'fes' adı verilen şapka takıldı. Damat, meşaleler yakılıp, Türk bayrağının altına takılan yazmalar eşliğinde mahalleye getirildi. Gençler, fesin üzerine mum dikerek yaktı ve damadı at sırtında mahallede gezdirdi. Mahalle sakinleri, at üzerindeki damadın etrafında toplanarak, türküler söyleyip, oyunlar oynadı. Atla yapılan turun ardından tavuk ve tatlı alma gelenekleri gerçekleştirildi. Damat tarafı gelin evinden tavuk, gelin tarafı ise damat evinden tatlı aldı. İki taraf, bu yiyecekleri mahallede belirlenen yüksek bir noktaya çıkararak, geleneksel töreni tamamladı.

GELİN AT ÜSTÜNDE DÜĞÜN ALAYINA KATILDI

Düğün günü de gelin, ata bindirilerek düğün alayına katıldı. Tekbirler eşliğinde at üstünde mahallede dolaştırılan gelin, düğün alanına götürülürken; gençler yol boyunca şarkılar söyleyip, eğlendi. Gelinin hazırladığı 'askı' adı verilen tülbentler, düğün günü gelinin gireceği odaya asıldı. Ayrıca damadın sağdıçlarının boynuna gelinin yakınları tarafından hazırlanan sarı renkli yazmalar takıldı. Gün boyu süren eğlenceler, türkülerin söylenmesi, yöresel oyunların oynanması ve takı töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.