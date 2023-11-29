Haberler ›› Yaşam ›› Bursa'da fırtına Erik Su Fabrikası'nın bahçesinde tırları devirdi

Bursa'da fırtına Erik Su Fabrikası'nın bahçesinde tırları devirdi

29 Kasım 2023 15:44 Son Güncelleme: 15:45 Abone Ol

Bursa'da etkili olan fırtına, Kestel Derekızık'ta bulunan Erik Su Fabrikası'nın bahçesindeki 4 tır ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken, birçok noktada ağaçlar yıkıldı ve çatılar uçtu. Tarihi çınar ağaçları da rüzgara yenik düştü. Devrilen tırların yakınında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.