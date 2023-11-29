Bursa'da fırtına Erik Su Fabrikası'nın bahçesinde tırları devirdi
Bursa'da etkili olan fırtına, Kestel Derekızık'ta bulunan Erik Su Fabrikası'nın bahçesindeki 4 tır ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye ulaşırken, birçok noktada ağaçlar yıkıldı ve çatılar uçtu. Tarihi çınar ağaçları da rüzgara yenik düştü. Devrilen tırların yakınında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Bursa'da etkili olan fırtına Erik Su Fabrikası'nın bahçesindeki tırları devirdi.
Bursa'da dün geceden beri etkisini sürdüren fırtına Kestel Derekızık'ta tesisleri bulunan Erik Su Fabrikası'ndaki 4 tır ve 1 dorseyi devirdi. Rüzgarın saatte 100 kilometre hızla estiği Bursa'nın birçok noktasında ağaçlar yıkılırken, çatılar uçtu. Tarihi 250 yıllık iki çınar ağacı da rüzgara yenik düştü.
Uludağ'ın eteklerinde bulunan Erikli Su Fabrikası'nın bahçesinde devrilen tırların yakınlarında kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA