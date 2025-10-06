Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle kentteki barajların doluluk oranı kritik seviyeye indi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar gerilerken, bazı ilçelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanmaya başlandı.

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK ETKİSİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, Bursa, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alıyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bazı bölgelerine su sağlayan iki baraj tamamen kuruma noktasına geldi.

DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su kesintilerinin Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri gibi kritik kurumları etkilemeyeceği belirtildi.

İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.

"10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA..."

Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, "Şu anda Bursa'nın barajları Doğancı ve Nilüfer'deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84 ve hiç yağmur yağmaması durumunda 12 günlük suyumuz kaldı. Söz konusu barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda" ifadelerine yer verdi.