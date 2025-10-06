Haberler

Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Güncelleme:
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Bursa'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına, %0,54'e düştü. Kentteki bazı ilçelere su sağlayan iki baraj neredeyse tamamen kurudu. BUSKİ, merkez mahallelerde dönüşümlü su kesintilerine başlarken, hastaneler ve üniversiteler kesintilerden muaf tutuldu.

Bursa'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle kentteki barajların doluluk oranı kritik seviyeye indi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar gerilerken, bazı ilçelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanmaya başlandı.

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK ETKİSİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, Bursa, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alıyor. Yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bazı bölgelerine su sağlayan iki baraj tamamen kuruma noktasına geldi.

Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

DÖNÜŞÜMLÜ SU KESİNTİLERİ BAŞLADI

Kuraklığın etkisini azaltmak amacıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü planlı su kesintileri uygulanıyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, su kesintilerinin Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri gibi kritik kurumları etkilemeyeceği belirtildi.

Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

İHTİYAÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, iklim krizinin etkisi, buharlaşmanın yüksek olması, tarımsal, sanayi ve evsel nüfusun da artmasıyla suya olan ihtiyacın giderek arttığını ve barajlardaki suyun hızla tükendiğini söyledi.

Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü

"10 SENE ÖNCE YILIN BU ZAMANLARINDA..."

Yağışların vaktinde düşmemesi nedeniyle barajlarda sıkıntılı dönemlerin başladığını dile getiren Dindar, "Şu anda Bursa'nın barajları Doğancı ve Nilüfer'deki doluluk oranı ortalama yüzde 3,84 ve hiç yağmur yağmaması durumunda 12 günlük suyumuz kaldı. Söz konusu barajların doluluk oranları 10 sene önce yılın bu zamanlarında yaklaşık yüzde 60 seviyelerindeymiş. Kar ve yağmurla nisan ve mayıs aylarında barajlarımızda doluluk oranlarımız yükseliyor. Yaz mevsimi kurak bile geçmiş olsa su sıkıntımız çok büyük ölçüde olmuyordu. Son verilere baktığımızda barajlarımızdaki suyun istikrarlı şekilde son 10 yıl içerisinde oldukça düştüğünü görüyoruz. Yüzde 60'lardan bugün konuştuğumuz rakamlar yüzde 4'ün altına kadar düşmüş durumda" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEnes:

Bursaya chp geldi Bursanin 2 senedir başı beladan kurtulmadi . Turkiyenin en pahalı ulaşımını kullanıyoruz. Belediye başkanı sagolsun

Haber YorumlarıHasan Turk:

25 yıl reis seni kullandı kullanıyor hiç şikayet etmiyorsun

Haber Yorumlarımehmet:

ülke kuraklık çekiyor at gözlüklü seni. AKP yönetiyor desene 23 yıldır.

Haber YorumlarıUğur Onur:

akp bunu da başardı.Herşeyi batırdın be akp

Haber Yorumlarısinan yokuş:

Kaçak var kaçak. Barajların altında son depremler sonrası kaçak var. Toprak suyu tutmuyor.

Haber Yorumlarıbekir yapici:

atma kardesim, deprem sadece Türkiyedemi oluyor ve dünya dibi delik kovami ülkemizde yeralti ve üstü sulari bilincsizce hoyratca kullaniliyor harcaniyor yönetim deseniz oy kaygisindan avrupada uygulanan sehir suyunu kullanma uygulamalarini bizim ülkemize getirmekten korkuyor belkide benden sonra isterse dünya batsin kafasindalar.iklim degisikligi ilk defa yasanmiyor avrupa ülkelerinin bir cogu 50 yil önce kurakligi ve iklim degisikligini düsünerek kanunla bazi önlemler almis problem yasamiyor.

Haber YorumlarıEmre emre:

Evliya Çelebinin Dediği gibi, Bursa Su Şehri... Ama gel görki bütün suların altinda Uludağın eteklerinden gelen su diyor,Bu kadar su nereye gidiyor birisi çıkıp açıklasın,daha binlerce neden sayarım ama neyse

Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

geçen haber vardı, türkiyenin ahlakını bozmak için görevli kaşarın birini şehirde oynatıp eğlenmişler, kim olduğunu tahmin etmişsinizdir zaten o türden 5-6 tane var, onlar kadar ahlaksız edepsiz..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
