Bursa'da bir düğünde damada metrelerce uzunlukta para takıldı

Bursa'da gerçekleşen bir düğünde ilginç bir olay yaşandı. Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde, takı merasiminde damada metrelerce uzunlukta para takıldı. 50 metre boyunca uzanan bu para şeridi davetlilerin ilgisini çekti ve o anlar kameraya kaydedildi. Damadın üzerine tek tek dolanan para şeridi, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde damada bir yakını tarafından metrelerce uzunluğunda para takıldı.

Bursa'da düzenlenen bir düğünde ilginç görüntüler yaşandı. Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde takı merasiminde salona getirilen metrelerce uzayan para şeridi davetlilerin dikkatini çekti. Davetliler arasında şaşkın bakışlar olurken, bazı misafirler telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. 50 metre boyunca uzanan para şeridinin damadın üzerine tek tek dolanması renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
