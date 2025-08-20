Bursa'da bir düğünde damada metrelerce uzunlukta para takıldı
Bursa'da düzenlenen bir düğünde ilginç görüntüler yaşandı. Beyda ve Enes çiftinin mutlu gününde takı merasiminde salona getirilen metrelerce uzayan para şeridi davetlilerin dikkatini çekti. Davetliler arasında şaşkın bakışlar olurken, bazı misafirler telefonlarına sarılarak o anları kayda aldı. 50 metre boyunca uzanan para şeridinin damadın üzerine tek tek dolanması renkli görüntülere sahne oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam