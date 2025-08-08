Bursa'da Dişi Kızılgeyikler Fotokapanlara Yansıdı

Bursa'da Dişi Kızılgeyikler Fotokapanlara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ormanda yaban hayatını gözlemlemek amacıyla kurulan fotokapanlara 3 dişi kızılgeyik yansıdı. Kızılgeyikler, çalılıklarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara dişi kızılgeyikler yansıdı. Ormandaki bir yamaçtan inen 3 dişi kızılgeyik, çalılıklarda otladıktan sonra gözden kayboldu.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlara 3 dişi kızılgeyik yansıdı.

'ÖZGÜR RUHLAR'

Ormanda yamaçtan inip, ilerleyen ve çalılıklarda bir süre otladıktan sonra gözden kaybolan dişi kızılgeyiklerin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Eşsiz güzellikleriyle kızılgeyik. Doğanın huzurlu kucağında, özgür ruhlar" sözleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.