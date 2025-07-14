Bursa'da Dişi Kızılgeyik Fotokapanla Görüntülendi

BURSA'da, yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara erkek kızılgeyikten 3 gün sonra dişi bir kızılgeyik yansıdı. Sakin adımlarla ilerleyerek çalılıklarda otlayan dişi kızılgeyik, bir süre sonra ormana girip gözden kayboldu.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları ise 2 metreye kadar ulaşıyor. 3 gün önce, Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana yansıyan erkek kızılgeyiğin ardından dişi bir kızılgeyik görüntülendi.

'TOPLULUĞUN SESSİZ YÖNLENDİRİCİSİ'

Sakin adımlarla ilerleyip, çalılıklarda bir süre otladıktan sonra, kendini temizleyip, ormana doğru giderek gözden kaybolan dişi kızılgeyiğin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Ormanın doğal sessizliğinde zarif adımlarla süzülen bir siluet… Bilimsel adıyla (Cervus elaphus), kızıl geyikler Türkiye'nin en büyük geyik türüdür. Bu görüntüde yer alan dişi birey, doğanın uyum ve denge içindeki ritmini gözler önüne seriyor. Dişi kızıl geyikler, genellikle yavrularıyla birlikte küçük gruplar halinde yaşar. Grubun yönünü tayin etme, tehditleri sezme ve besin kaynaklarını bulma gibi davranışlarda belirleyici bir role sahiptirler. Aynı zamanda otçul beslenmeleriyle bitki örtüsünün doğal dengesine katkı sunarlar. Bu nadir görüntü, doğadaki zarafetin ve uyumun sessiz bir temsilidir" sözleriyle paylaşıldı.

Haber: Esra TÜRKER- Kamera: BURSA,