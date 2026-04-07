İnegöl'de 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

İnegöl'de 3 katlı bir binanın balkonundan düşen 3 yaşındaki Sami A., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci kat balkonundan düşen Sami A. (3) ağır yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Sami A. iddiaya göre evin balkonunda oynadığı sırada demirlere tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine başının üzerine düşerek ağır yaralandı. Babası tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Sami A., ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
