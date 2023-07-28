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Bursa'da Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanın 7. katında çalışırken dengesini kaybeden Enes Kurnaz, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurnaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da bir apartmanın 7'nci katında çalışırken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki apartman dairesine cam balkon takmak için gelen 29 yaşındaki Enes Kurnaz, 7'nci kat balkonunda montaj sırasında dengesini yitirerek düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.

Enes Kurnaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Uğur Ulu - Yaşam

29 Ekim Bursa Yaşam Haberler

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