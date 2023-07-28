Bursa'da Balkondan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir apartmanın 7. katında çalışırken dengesini kaybeden Enes Kurnaz, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurnaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.