Bursa'da 25 tonluk tır kanala düştü
Bursa'nın İznik ilçesinde manevra yaparken kanala düşen 25 tonluk tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı.
Bursa'da 25 tonluk tır kanala düştü
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde manevra yaparken kanalar düşen 25 tonluk tır, uzun uğraşlar sonucu vinç yardımı ile kurtarıldı.
Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme yüklü 25 tonluk tır, manevra yaparken kanala düştü. Vatandaşların yardımı ile kurtulmaya çalışan şoförün yardımına vinç yetişti.
Vinç ile bağlanan tır, uzun uğraşlar sonucu düştüğü kanaldan kurtarıldı. Kısa süreliğine araç trafiğine kapanan yol, tırın kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.