Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler

Bursa'da 1000 Kadın Hıdırellez Şenliklerinde Buluştu

Bursa'da 1000 Kadın Hıdırellez Şenliklerinde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde 1000 kadın bir araya gelerek etkinliklere katıldı. Renkli kostümler giyen katılımcılar, dileklerini ağaçlara astı ve 'Hıdırellez Kostüm Güzeli Yarışması'na da ev sahipliği yapıldı.

BURSA'da 1000 kadın Hıdırellez şenlikleri kapsamında bir araya geldi. Dileklerin ağaçlara asıldığı kutlamalar kapsamında, 'Hıdırellez Kostüm Güzeli Yarışması' da düzenlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, 1000 kadın bir araya geldi. Alışveriş ve yiyecek stantlarının kurulduğu etkinlik kapsamında, renkli kostümlerini giyerek şenliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlenirken, dileklerini de ağaçlara astı. 17 yıldır Hıdırellez etkinliğinde kadınları bir araya getiren Ebru Yalçın, "Tek amacımız bu etkinlikte eğlenmek ve güzel vakit geçirmek. Burada çeşitli aktiviteler düzenledik. Kostüm yarışmamız var. Eski güzellerimiz var. Onlar da tacı devredecekleri için çok heyecanlı" dedi.

Şenlik kapsamında 'Hıdırellez Kostüm Güzeli Yarışması' da düzenlendi. Etkiliğe katılan kadınlardan 10'unun katıldığı yarışmada Gülin Uçak, 1'inci seçildi.

Haber: Denizhan TECİK Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.