Bursa'da 1000 Kadın Hıdırellez Şenliklerinde Buluştu

BURSA'da 1000 kadın Hıdırellez şenlikleri kapsamında bir araya geldi. Dileklerin ağaçlara asıldığı kutlamalar kapsamında, 'Hıdırellez Kostüm Güzeli Yarışması' da düzenlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, 1000 kadın bir araya geldi. Alışveriş ve yiyecek stantlarının kurulduğu etkinlik kapsamında, renkli kostümlerini giyerek şenliğe katılan kadınlar gönüllerince eğlenirken, dileklerini de ağaçlara astı. 17 yıldır Hıdırellez etkinliğinde kadınları bir araya getiren Ebru Yalçın, "Tek amacımız bu etkinlikte eğlenmek ve güzel vakit geçirmek. Burada çeşitli aktiviteler düzenledik. Kostüm yarışmamız var. Eski güzellerimiz var. Onlar da tacı devredecekleri için çok heyecanlı" dedi.

Şenlik kapsamında 'Hıdırellez Kostüm Güzeli Yarışması' da düzenlendi. Etkiliğe katılan kadınlardan 10'unun katıldığı yarışmada Gülin Uçak, 1'inci seçildi.

Haber: Denizhan TECİK Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,