Burning Man Festivali Yağışlar Sonucu Bataklığa Döndü

ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen ve on binlerce kişiye ev sahipliği yapan Burning Man festival alanı şiddetli yağışların ardından bataklığa döndü.

ABD'nin Nevada eyaletinde etkili olan şiddetli yağış Burning Man festivalini vurdu. Yaklaşık 80 bin kişiye ev sahipliği yapan festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü şiddetli yağışların ardından bataklığa dönerken binlerce katılımcı alanda mahsur kaldı. Organizatörler festivalin ertelendiğini duyururken, eyalet yetkilileri festival alanında çamura batan araçların akşam saatlerinde yolların kurumasıyla birlikte hareket edebileceğini umduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Delaware eyaletinde gazetecilere verdiği demeçte, Burning Man'deki durumdan haberdar olduğunu ve Beyaz Saray'ın yerel yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Festivalde 1 kişi hayatını kaybetmişti

Burning Man festivalinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, bu can kaybının Cuma ve Cumartesi günü eyalette etkili olan yağışlarla ilgisinin olmadığı belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yetkililer tarafından ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. - NEVADA