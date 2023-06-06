Burdur'da Mayıs Ayı Rekor Yağışla Kapandı

KIŞ döneminde beklenen yağış düşmediği için içme suyu sıkıntısı başlayan Burdur, mayısta rekor düzeyde yağış aldı. 2023 yılı Mayıs ayı son 30 yılın en yağışlı dönemi olarak kayıtlara geçti. Son 30 yılın mayıs ayı yağış ortalaması metrekareye 49,3 kilogram olurken, 2023 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 182 artışla 138,9 kilogram olarak ölçüldü.

Son yıllarda su varlığının önemli kısmını kaybedip, kuraklık tehlikesinin yaşandığı Burdur Gölü ile gündeme gelen kentte, bu yıl kış döneminde beklenen yağış olmadı. 'Göller Yöresi' olarak anılan bölgede birçok göl kuruyup yok olurken, kuraklığın etkisi ve kış dönemi yağışlarının azlığı nedeniyle bu yıl Burdur'da içme suyu sıkıntısı ortaya çıktı. Burdur Belediyesi'nin nisan ayındaki meclis toplantısında; belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamanın, bahçe ve tarla sulamanın, iş yeri ve bina kaldırımları yıkamanın yasaklanması kararlaştırıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, geleneksel kırkikindi yağmurlarını yaşadıklarını belirterek, "Kırkikindi yağmurları çiftçimizin yüzünü güldürecek. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde yer altı sularımızın daha fazla olmasını umut ediyoruz. Çünkü birkaç ay önce bir uyarıda bulunmuştuk, kış çok kurak geçmiş ve yeteri kadar kar ve yağmur yağışı alamamıştık. Ama mayıs yüzümüzü güldürdü. Ancak yine de suyumuzu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü yeraltı sularının hacminin kalan miktarını kestiremiyor, bilemiyoruz" dedi.