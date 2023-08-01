Burdur'da Mahsur Kalan Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde caminin kubbesinde mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çamköy köyünde caminin kubbesindeki yuvasında ayağına takılan ipten dolayı uçmayan leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Gölhisar Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekibi, yangın merdiveniyle leyleğe ulaştı. Leyleğin ayağına dolanan ipi çözen itfaiye eri, hayvanı yuvasının yanına bıraktı. Leyleği kurtaran ekipler ve vatandaşlar sevinç yaşadı.