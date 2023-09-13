Burdur'da Elektrik Panosundan Çıkan Yangın Söndürüldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Serdar Özdemir'e ait elektronik eşya tamiri dükkanından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi. Olay erine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, iş yeri içerisinde maddi hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde yangının elektrik kaçağından çıktığı öğrenildi. - BURDUR