Burdur'da Düğünde Dama Para Yeleği Giydirildi

Burdur'da Düğünde Dama Para Yeleği Giydirildi
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Burdur'daki düğünde damada, takı merasiminde paralardan yapılmış bir yelek giydirildi. Damat ve gelin duruma şaşırırken, davetliler yeleği takan dayıyı uzun süre alkışladı.

BURDUR'daki düğünde takı merasiminde damada paradan yapılmış yelek giydirildi.

Kentte oturan Ali Sonkaya-Gülsüm Zerey çiftinin geçen hafta gerçekleştirilen düğünündeki takı merasimi dikkat çekti. Düğüne katılan damadın dayısı Hilmi Sipahi, damada, paralardan oluşturduğu yeleği taktı. Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki düğünde, para yeleği gören damat ve gelin, duruma şaşırdıklarını söyledi. Davetliler ise 100 liralık banknotlardan oluşan yelek takıyı takan Sipahi'yi uzun süre alkışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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