Burdur'da bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Tefenni ilçesinde bir evin ocağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Evdeki bazı eşyalar kurtarılırken yangında yaralanan olmadı.

Burdur'da ocaktan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir evin ocağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Kır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Durmuş B.'ye ait evin açık kalan ocağı, ocak kenarında bulunan malzemeleri tutuşturarak yangın çıkardı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evin bahçesindeki koyunlar belediye ekipleri ve halk tarafından kurtarılırken bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Evdeki bazı eşyalar hızlı müdahale sonucu kurtarılırken yangında şans eseri yaralanan olmadı . Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan vatandaşlar ise belediyenin lojmanında kalmaları için hazırlanan yere götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.