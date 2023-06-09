Asansörde kabin boşluğuna kafası sıkışan kadın feci şekilde can verdi

Burdur'da yaşlı olduğundan ikinci kata çıkmak için sonradan evin dışına yaptıran asansöre binen 76 yaşındaki Melek Çardak'ın kafası kabindeki boşluğa sıkıştı. Talihsiz kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Burdur''da iki katlı müstakil eve sonradan yapılan asansörde kafası sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

ASANSÖRE SANDALYEYLE BİNDİRDİLER

Şirinevler Mahallesi''nde yaşayan ve ayağı kırılan Melek Çardak (76), hastanedeki tedavisinin ardından torunu tarafından tekerlekli sandalyeyle evine getirildi. Çardak, yaşlı olduğundan ikinci kata çıkmak için sonradan evinin dışına yaptırdıkları asansöre tekerlekli sandalyeyle bindirildi.

KAFASI KABİN BOŞLUĞUNA SIKIŞTI

Asansör hareket edince kabinde tekerlekli sandalyenin devrilmesi sonucu Çardak''ın kafası kabindeki boşluğa sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan asansörde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çardak''ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI KAHROLDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin önünde gözyaşı döken Çardak''ın torunu ve eşini, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.