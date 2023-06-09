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Asansörde kabin boşluğuna kafası sıkışan kadın feci şekilde can verdi

Yaşam Haberleri

Burdur'da yaşlı olduğundan ikinci kata çıkmak için sonradan evin dışına yaptıran asansöre binen 76 yaşındaki Melek Çardak'ın kafası kabindeki boşluğa sıkıştı. Talihsiz kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Burdur''da iki katlı müstakil eve sonradan yapılan asansörde kafası sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi''nde yaşayan ve ayağı kırılan Melek Çardak (76), hastanedeki tedavisinin ardından torunu tarafından tekerlekli sandalyeyle evine getirildi. Çardak, yaşlı olduğundan ikinci kata çıkmak için sonradan evinin dışına yaptırdıkları asansöre tekerlekli sandalyeyle bindirildi.

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Asansör hareket edince kabinde tekerlekli sandalyenin devrilmesi sonucu Çardak''ın kafası kabindeki boşluğa sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan asansörde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çardak''ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evin önünde gözyaşı döken Çardak''ın torunu ve eşini, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Yaşam

Burdur Devlet Hastanesi Şirinevler İtfaiye Burdur 3. Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Star Love:

Ne bicim bir asansormus oyle? Zavalli nine, nasil korkmus ve cani yanmistir. bu isi yapanlar o asansoru yaptirip parasini kapanlar ceza almali.

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Hayri :

Kabinde kafa sıkışacak kadar boşluk neyin nesi belliki sanayide ustalara yaptırılmış bi alet ne projesi ne fenni mesulu vardır bu işin yazık olmuş teyzeye

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rana jeylin:

Allah rahmet eylesin amin

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