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Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Yerel seçimler için oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla 32 ildeki ceza infaz kurumlarında, 08:00 itibarıyla tüm yurtta başladı.

KABİNDE ULUMAYA BAŞLADI

Sandıktan çıkacak sonuçlar merakla beklenirken Antalya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde oy kabinine giren vatandaş, bir anda ulumaya başladı. O anlara şahit olanlar önce olan bitene bir anlam veremedi ardından kahkahayı bastı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (17)

duyarlı vatandaş:

Mardin dargeçitte toplasan 700 seçmen varken 580 asker polisin gelip orda oy kullanıp seçimin kaderini belirlemektir demokrasi. … klavye başındaki arkadaşlar denizi görmeden okyanusu anlamaya çalışıyorlar .. tebrikler

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Hakan Cakmak:

İzmir'de de 3 milyona yakın seçmen var , bunun 1 milyonuna yakını doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen yurttaşlarımız. Olaya tek taraflı bakma. Demokrasi budur. Birlikte güzel bir ülkeyiz.

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duyarlı vatandaş:

Yorumumu okuyanlar siz mevzuyu anlamamamışsınız. Dargeçitte yerleşik olarak yaşayan 580 asker ver polis yaşamıyor. Seçim günü başka yerden otobüsle getiriliyor. Olayı bilmediğiniz kısım burası

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Narter Nart:

Hakan Kardeş. Çok güzel çakmışsın... tebrik ediyorum. İçinde patlatmışsın.

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Mustafa Dündar:

Sokak hayvanları da bizden biri lütfen sahip çıkalım

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Firat Tas:

Hemen aşısını yaptırın

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Damla Sengul:

yazık gerçekten.

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sade vatandaş:

iyiki yellenmemiş gaz ocaklarından olduğunu belli etmek istemiş olmalı

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Hek Tor:

Aslında olaya mizah yönünden değil de gerçek yönünden bakmak gerek... Bu davranış ALENEN bir seçim yasağına karşı gelerek belli bir ya da iki partinin propagandasını yapmaktır. Sandık görevlilerinin gülmeyi bırakıp hemen gereğini yapmaları gerekirdi.

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Export 86:

Şimdi bu şahsın verdiği oy ile okumuş mevki makam sahibi olmuş düzgün bir insanın oy'u ile aynı sayılıyor

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