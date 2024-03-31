Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Yerel seçimler için oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla 32 ildeki ceza infaz kurumlarında, 08:00 itibarıyla tüm yurtta başladı.

KABİNDE ULUMAYA BAŞLADI

Sandıktan çıkacak sonuçlar merakla beklenirken Antalya'dan gelen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde oy kabinine giren vatandaş, bir anda ulumaya başladı. O anlara şahit olanlar önce olan bitene bir anlam veremedi ardından kahkahayı bastı.