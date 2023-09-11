Bucak'ta İtfaiye Ekipleri Yavru Kedileri Kurtardı

Bucak'ta bir iş yerinin dış cephe kaplamasının içerisinde sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin uzun süreli çabası sonrası kurtarıldı. Yavru kedilerin annelerine kavuşmasıyla sevinç yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine 'Sağ olun, Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti.

Burdur'da binanın dış cephe kaplamasının içine sıkışan kediler itfaiye tarafından kurtarıldı

BURDUR - Bucak'ta bir iş yerinin dış cephe kaplamasının içerisinde sıkışan yavru kediler itfaiye ekiplerinin uzun süreli çabası sonrası kurtarıldı. Yavru kedilerin annelerine kavuşmasıyla sevinç yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine "Sağ olun, Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Olay Burdur'un Bucak ilçesine bağlı 70 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yeni hastanenin karşısında bulunan bir eczanenin dış cephe kaplamasının içerisinden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, eczanenin duvarı ile dış cephe kaplaması arasına sıkışan yavru kedileri kurtarmak için harekete geçti. Ekipler uzun süren çabanın ardından 3 yavru kediyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yavru kedilerin annesine kavuşmasına sevinen vatandaşlar itfaiye ekibine "Sağ olun, Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.