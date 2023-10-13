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Bucak'ta İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde bir inşaatta çalışan Türkmenistan uyruklu bir işçi, düştüğü beton zeminde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.