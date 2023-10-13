Bucak'ta İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Burdur'un Bucak ilçesinde bir inşaatta çalışan Türkmenistan uyruklu bir işçi, düştüğü beton zeminde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burdur'un Bucak ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Türkmenistan uyruklu Yazmadov Bezdümuzat (38) 4. kattan 2. kattaki beton zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam