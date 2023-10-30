Bucak'ta çıkan yangında 400 saman balyası kül oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde yangında 400 saman balyası kül oldu.

Yangın, saat 12: 30 sularında Kızılkaya Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılkaya Boğaz mevkiinde Ömer Ö.'ye ait olduğu öğrenilen çiftlikte balyaların olduğu bölümde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda balyanın olduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda söndürülürken, 400 saman balyası kül oldu. - BURDUR