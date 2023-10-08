Bucak'ta bir evin yatak odasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, evin yatak odası kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Cami Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde bulunan bir evin yatak odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odadan çıkan dumanları fark eden ev sahibi Ahmet Akyüz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evin yatak odası kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR