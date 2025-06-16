Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
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Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
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Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine denetim başlatıldı. Kaymakamlık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri, belge eksiklikleri de dahil olmak üzere çeşitli ihlaller tespit etti. Denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bazı eğlence mekânlarında düzenlenen şovların yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettiği yönündeki şikayetler üzerine denetimler başlatıldı. Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla devreye giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birçok işletmeyi mercek altına aldı.

EKİPLER SAHAYA İNDİ

İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yapılan denetimlerde; meşaleli şovlar, çıplak dans gösterileri ve rahatsız edici davranışlara ilişkin şikayetler değerlendirilirken, aynı zamanda belge eksiklikleri gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.

Yapılan denetimler sonrası:

  • 2 işletme, belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak kapatıldı.
  • 9 işletme, 7 gün süreyle,
  • 3 işletme ise 3 gün süreyle kapatma cezası aldı.

KAPILARINA MÜHÜR VURULDU

Kapatma kararlarının uygulanmasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri söz konusu işletmeleri mühürledi. Bazı işletmeler, sosyal medya hesapları üzerinden kapanış kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Açıklamada, tüm işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermeleri ve turizm sezonunda kamu düzenini bozmamaları gerektiği vurgulandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Malum partinin sapkınları bunlar... O parti kapatilmadan bu sapkın partiler bitmez

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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Özellikle siverekliler Marmaris turizmini komple ahtapot gibi sarmış durumda..Bakın arkadaslar hanutculukla,böyle saçma sapan danslarla turistler için aşırı itici oluyorsunuz..

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

yüzmeyi bile bilmez kekoları ege Akdeniz e gelirse olacağı bu.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

boktan farkları yok

Yorum Beğen0
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