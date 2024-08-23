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Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu

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Kırıkkale, Yozgat ve Çorum gibi şehirlerde yaygın olan bir geleneğe göre; gelin arabadan inmeden önce kayınbaba ve kaynana güreş tutuyor. O geleneğin icra edildiği bir düğünde ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu.

Kırıkkale, Yozgat ve Çorum gibi illerimizde uzun yıllardır süregelen ilginç bir gelenek hala yaşatılmaya çalışılıyor. Bu geleneğe göre; oğullarını evlendiren anne ve baba, gelin bindiği araçtan inmeden güreş tutuyor. Şaşırtan bu geleneğin icra edildiği bir düğünde ortaya çıkan görüntüler ise görülmeye değerdi.

"BÖYLE GELENEK OLMASIN MÜMKÜNSE"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ne saçma gelenek", "Bakalım daha ne kadar adet adı altında saçma sapan şeyler göreceğiz", "Allah akıl fikir versin", "Gelin hanım, size hayatta bol şans diliyorum", "Böyle gelenek olmasın mümkünse", "Adam yıllardır bu anı mı bekliyormuş?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Kırıkkale Yozgat Çorum Baba Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Aslan Karakaya:

kimse boş yorum yapmasın. güzel bir gelenek. hep kayinbaba yenilir kaynana kazanır. anlamıda kadın erkekten üstündür.

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Birşey demedimki:

Renklidir ülkemin adetleri. Güzel ve farklı bir gelenek. Yaşatılması gerekir örf ve adetlerimizin..

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MÜCAHİD:

geri kalmışlıkları tesadüf değil yani

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Bahri Şen:

Anadoluda gelenektir bu. mizansel olarak kaynana kayinbabayı Her zaman yener. buradaki mesaj Anadolu kadını her anlamda güçlüdür manası çıkar.

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Buğra Er:

Hastalar

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