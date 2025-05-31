Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti

Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti
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Bu milletin vatan aşkını küçümsemeyin! Adana'dan gelen görüntü mest etti
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Adana'da 60 yaşlarındaki bir dede, torununu sırtına alarak sağanak yağış altında okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı dinledi. Bir öğretmen tarafından kaydedilen görüntü büyük beğeni topladı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dedenin ıslanmaması için sırtına aldığı torunu ile sağanak altında İstiklal Marşı'nı dinlediği görüntü sosyal medyada beğeni topladı.

Karaisalı ilçesinde 60 yaşlarındaki bir dede, sırtında torunu ile ilkokuluna geldi. Okul bahçesinde gelindiğinde İstiklal Marşı okunmaya başlandı. Bir elinde şemsiye, sırtında torunu olan dede, İstiklal Marşı'nın sağanak altında bekleyerek dinledi. Bu anlar, bir öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
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