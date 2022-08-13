Bu fotoğrafı bir hemşire çekti! Güvercinle ilgili gerçeği öğrenince hıçkırarak ağlayacaksınız

Bir hemşire tarafından çekildiği iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada çok kez paylaşıldı. Yine iddiaya göre hasta yatağındaki kişinin üzerine her gün bir güvercin konduğunu fark eden hemşire bu anı ölümsüzleştirdi. Hastane personeli daha sonra aynı kişinin her gün yan taraftaki güvercinleri beslediğini ve güvercinlerin de bu kişiye vefa için yanına geldiğini öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, günün en çok beğenilenleri arasına girdi. Fotoğrafın bir hemşire tarafından çekildiği hala bir iddia olsa da fotoğrafın hikayesi çok seviliyor.

İLK BAŞTA KİMSE ANLAMADI

Fotoğrafta ilk olarak hasta yatağında yatan bir kişi ve onun üzerinde duran güvercin yer aldı. Fotoğrafa ilk kez bakanlar, bu ikilinin neden bir araya geldiğini anlamadı. Ancak fotoğraf hakkındaki gerçeği öğrenenler, gözyaşlarına hakim olamadı.

HER GÜN YEM VERİYORDU

Hemşirenin anlatımına göre güvercinin her gün hastaneye gelmesinin bir nedeni vardı. Çünkü yatakta yatan hasta, sağlıklı olduğu her gün yan parktaki güvercinlere yem vermişti. Bu detayı duyanlar hayvanın gösterdiği vefa nedeniyle duygu dolu anlar yaşandı.

"AİLESİNDEN KİMSE ZİYARETE GELMEDİ"

Fotoğrafı çeken hemşire, konuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bu hasta hastaneye geleli 23 gün oldu ve bu 23 gün boyunca ailesinden kimse ziyaretine gelmedi. Ama bir güvercin var iki günde bir gelir yatağına girer biraz orada kalır sonra uçar gider. Sonra öğrendik ki bu hastamız her gün hastanenin yanında bir parkta oradaki güvercinleri besliyormuş" Hayvanların bile bazı insanlardan daha iyi bir kalbe sahip daha vefalı olduklarının bir kanıtı.."

DOĞRU OLMADIĞI YÖNÜNDE İDDİALAR DA VAR

Bu fotoğrafla ilgili birçok tartışma mevcut. Bir grup fotoğrafın hikayesinin doğru olduğunu savunurken, diğer grup ise fotoğrafın hikayesinin yanlış olduğunu ve hemşire tarafından çekilmediğini, hastanın oğlu tarafından Yunanistan'da çekildiğini öne sürüyor. Ayrıca hasta yatağındaki kişinin güvercin beslediğine dair kanıt da olmadığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili yorum yapan güvercin uzmanları da güvercinlerin bu tarz durumları ayırt edebilecek zekaya sahip olmadığına işaret ediyor.

İşte o fotoğraf: