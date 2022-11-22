Bu artık son nokta! Gelinin damat kahvesine koyduğu şey çileden çıkarttı

Kız isteme törenleri sırasında damada ikram edilen kahveye tuz konulması sık karşılaşılan durumlar arasında yer alıyordu. Tuza son dönemde acı biberin de eklendiği görüldü ancak son olarak bir gelin adayının damadın kahvesine hamsi sokması görenleri çileden çıkarttı.

Ülkemizdeki en önemli gelenekler arasında kız isteme törenleri görülüyor. Kız isteme törenleri için ailelere çok özel bir hazırlığa girişirken, isteme merasimi sırasında gelin tarafından damada hazırlanan kahveye tuz konulması adet olarak biliniyor. Son dönemde gelin adayları kahvenin içerisine tuzun yanı sıra acı biber gibi ürünler de koymaya başladı.

GELİNEN SON NOKTA PES DEDİRTTİ

Ancak kız isteme törenlerinde gelinen son nokta, tepkilere neden oldu. Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen bir videoda, gelin adayının damat için hazırladığı kahveye tuzun yanı sıra hamsi bandırması, görenleri çileden çıkardı. Sosyal medyada yarım milyona yakın izlenme alan video için "Pes artık" yorumları yapıldı.