Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'nun minik üyeleri, koro şefi Murat Küçük ve aileleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Çocuklar, Atatürk'ün naaşının bulunduğu alanda duygu dolu anlar yaşadılar ve Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği müzeyi gezdiler. Gezi sırasında koro üyeleri ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bozüyük Belediyesi Çocuk Korosu'nun minik üyeleri, koro şefi Murat Küçük ve aileleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı yoldan Anıtkabir'e giren çocuklar Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün naaşının bulunduğu alanda duygu dolu anlar yaşadılar. Atatürk'ün eşyalarının sergilendiği müzeyi gezen koro üyeleri aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün geçirdiler. Minikler ve aileleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na düzenlenen gezi için teşekkür ederken, gezi sırasında koro üyeleri ve ailelerine Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİLECİK