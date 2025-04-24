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Bozayı Sokak Köpekleri Tarafından Kovalandı

Bozayı Sokak Köpekleri Tarafından Kovalandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yiyecek arayan bozayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'nun Mudurnu ilçe merkezine inip konteynerlerde yiyecek arayan bozayı, sokak köpekleri tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yerleşim yerine inen bozayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. Durumu fark eden sokak köpekleri, ayıyı kovaladı. Ayı kaçarak ormana girip gözden kayboldu. Ayının köpekler tarafından kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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