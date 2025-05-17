Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
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Bir vatandaş, mutfağa girdiğinde düdüklü tencerenin patladığını ve kapağının tavana saplandığını öne sürdü. O anı fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşan vatandaşın gönderisini bir kesim "İnandırıcı" bulurken bir kesim de "Kurgu" olduğunu belirtti.

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı ilginç olay kısa sürede gündem oldu. Mutfağa girdiği sırada düdüklü tencerenin patladığını belirten vatandaş, tencerenin kapağının tavana saplandığını öne sürdü. Yaşadığı şaşkınlığı paylaşmak isteyen kişi, olay yerinden bir fotoğraf karesi paylaşarak takipçilerine sundu.

Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntü sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı yaşanan olayı inandırıcı bulup benzer deneyimlerini aktarırken, bir kesim ise fotoğrafın kurgulanmış olabileceğini iddia etti. Özellikle kapağın tavana saplanma açısı ve çevreye herhangi bir yemek sıçramaması şüpheyle yaklaşanların temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Düdüklü tencere kapağından vantilatör yaptılar zannettim.
  • Dua etsin o anda mutfakta değilmiş.
  • Tavana niye yemek sıçramamış?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

Bunu kurgulayan angut düdüklü tencerenin patlama anını hiç gördünmü görmrden kurgu yapıyorsun mutfağın çoğu yere haritaya döner,kapak dahil hiç bir yerde artk yok sırf izlensin diye acemice kurgulamışsın.

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