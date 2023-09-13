Boyabat Kaymakamı, servis araç sürücüleriyle bir araya geldi

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçedeki servis araçlarının sürücüleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve ilgili mevzuatların hükümlerinin yerine getirilmesi, tedbirlerin alınması, uyulması gereken kuralların uygulanması hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçedeki servis araçlarının sürücüleriyle bir araya geldi.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve ilgili mevzuatların hükümlerinin yerine getirilmesi, tedbirlerin alınması, uyulması gereken kuralların uygulanması hakkında sürücüler bilgilendirildi.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, karşılıklı olarak yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığı yetkililerinin dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yaptığını anlatan Yılmaz, "Özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz tarafından dile getirilen öğrencileri erken bırakma konusu, geçen sene yıl boyunca taşımada dinlediğimiz en büyük sıkıntımız oldu. Yeni eğitim öğretim döneminde bu konularda bizlere yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Taşıdığınız çocuklar bizim çocuklarımız, kiminizin yeğeni, kiminizin çocuğu. Tedbir kuldandır, biz tedbirimizi almak zorundayız, takdir Allah'tandır. Bu işi karşılıklı anlayış içinde halletmemiz gerekiyor." dedi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Şinasi Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Erdi Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Boyabat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri İbrahim Çotanak, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş ile servis araç sürücüleri katıldı.