Boş Yüzme Havuzuna Düşen Yavru Tilki Kurtarıldı

Boş Yüzme Havuzuna Düşen Yavru Tilki Kurtarıldı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, boş bir yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. Havuzdan çıkarılan tilki, su içtikten sonra doğaya salındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde boş yüzme havuzuna düşen yavru tilki, Mehmet Turan tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yavru tilki, bir bahçede bulunan boş yüzme havuzuna düşerek mahsur kaldı. Durumu fark eden Mehmet Turan, havuza girerek tilkiyi bulunduğu yerden çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mehmet Turan, "Bağ-bahçe, bostan işlerimizi yapıyorduk. Bu civarda bizim komşunun bahçesinden sesler geldi. Sese doğru gittiğimizde, boş havuzun içerinde bir tilki yavrusunu gördük. Havuz yaklaşık 2 metre derinliğindeydi. Havuzun içi boştu, su yoktu. Tilki çıkamıyordu. Hava da sıcaktı, bitkin haldeydi. Havuzun içerisine girdim ve zor olsa da yakaladım. Okşayıp, biraz sevdikten sonra yemek ve su vermek istedim ama yemedi. Sadece su içti. Daha sonra doğaya saldım. Bu tür hayvanların öldürülmemesi lazım. Çünkü bunların doğaya faydası var, zararı yoktur. Bunun için korumak lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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