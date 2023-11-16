Bornova'da İlk Kez Hamsi Şöleni Düzenlenecek

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkanı ve yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret ederek, 2024 yılı Şubat ayında Bornova'da ilk kez hamsi şöleni düzenlenmesi planlandığını belirtti.

Göreve yeni seçilen Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) Başkanı Dursun Ali Özkan ve yönetimi Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette belediye işbirliği ile yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, 2024 yılı Şubat ayı içinde Bornova'da ilk kez hamsi şöleni düzenlenmesi planlandı.

Ziyarette konuşan Başkan Mustafa İduğ, geçtiğimiz sene Şubat ayı içinde Hamsi Şenliği düzenlemek istediklerini belirterek, "Ülkemizde yaşanan 6 Şubat felaketi nedeniyle bunu ertelemek durumunda kalmıştık. 2024 yılının Şubat ayı içinde ilçemizde bir ilki yaparak bu şenliği gerçekleştirmek istiyoruz"dedi. Bu etkinliğin hem İzmirliler hem de Karadenizliler için önemli olduğuna da vurgu yapan Başkan İduğ, "Bornova Belediyesi olarak yerel yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleri arasındaki iş birliklerine önem veriyoruz. ve vermeye devam edeceğiz. İnşallah güzel bir etkinliğe daha ilçemizde ev sahipliği yapacağız"diye konuştu.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkanı Dursun Ali Özkan ise Başkan İduğ'a teşekkür ederek, "Her zaman yanınızda olan ve bize destek veren başkanımız Mustafa İduğ bu festival için de bizi kırmadı. İnşallah Şubat ayı içinde hep birlikte festivalde bulaşacağız"dedi.