Bolu'nun Seben ilçesinde samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Yaşam Haberleri
Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Bakırlı köyünde Mehmet A'ya ait samanlıkta çıkan yangın, Seben Belediyesi itfaiyesi ve Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında samanlığın bir bölümü zarar gördü.
Bolu'nun Seben ilçesinde samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bakırlı köyünde Mehmet A'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Seben Belediyesi itfaiyesi ile Seben Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.
Ekiplerin erken müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlığın bir bölümü yandı.
Kaynak: AA / Gökhan Yetkin - Yaşam