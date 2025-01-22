Yangın nedeniyle dizilerin tekrarı ekrana gelecek
Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle bugün (22 Ocak 2025) dizilerin yeni bölümü yerine tekrar bölümleri ekranda olacak.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını nedeniyle milli yas ilan edildi. Dün akşam diziler yayınlanmayınca birçok kişi bu akşam dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti.
Yayın akışlarında başlarda dizilerin yeni bölümünün yayınlanacağı görünse de kanallar bir süre önce akışta değişiklik yaptı ve yeni bölümler yerine tekrar bölüm ibaresini ekledi.
DİZİLER BU AKŞAM DA YOK
Bu akşam da dizilerin yeni bölümü verilmeyecek ve tekrar bölümü ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara (tekrar)
00:15 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (tekrar)
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu (tekrar)
00:15 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (tekrar)
00:20 Zembilli
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... (tekrar)
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Adım Farah